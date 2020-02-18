Для глав облгосадминистраций разработали систему оценки эффективности, - Дубилет

18 февраля, 2020, 11:15

В правительстве составили перечень показателей эффективности для оценки работы глав областных государственных администраций

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к нему систему мотивации", - написал Дубилет.

Перечень показателей:

Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием

Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченными инклюзивным обучением

Расширение сети опорных заведений общего среднего образования

Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом

Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания

Количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь

Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи

Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения

Уровень охвата прививками

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция

Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет

Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности

Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой)

Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности

Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития":

Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года

Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области

Объем доходов сводного бюджета области

Объем капитальных расходов сводного бюджета области

Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)

Стоимость закупок в электронной системе закупок

Открытые торги, которые относятся к сфере их управления:

Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

"Мы сформулировали показатели таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Обычно мы привязываемся к темпу прироста. Это позволяет сравнивать между собой регионы разных размеров и разной степени развития. ", - отметил Дубилет.

Он пояснил, что сначала определили около 100 критериев:

"Но тем, кого система измеряет, с таким было бы невозможно работать, поэтому пришлось чем-то жертвовать. Ясно, в показатели следует включать только те, на которые руководители ОГА имеют непосредственное влияние. Желательно, короткосрочное. Показатели должны постоянно обновляться на небольшой процент. С одной стороны, какие-то задачи могут становиться менее актуальными, с другой стороны, система должна быть постоянной ", - добавил Дубилет.

Министр сообщил, что первое подведение итогов состоится по результатам первого квартала 2020 года.