Блохин объяснил, почему передвигался в инвалидной коляске на финале Лиги Европы
Об этом Блохин заявил в интервью шоу "ТаТоТаке" в YouTube.
По словам Блохина, он оказался в инвалидной коляске в Баку во время финала Лиги Европы между английским "Челси" и "Арсеналом" из-за операции на спине.
"Это большой футбол, последствия нагрузок. Грыжа перекрыла нерв, я уже не ходил. Поэтому пришлось делать операцию. После нее врачи сказали обойтись без нагрузки. Меньше ходить. Да и долго идти я не мог, еще не отошел после операции. Пришлось делать паузы, чтобы не нагружать спину. Увидели меня на коляске. Но я проехал каких-то 50 м, встал и ушел. Если бы вы посмотрели на наших ребят-сверстников - кому суставы поменяли, кому колени, диски. Но это нормально, это профессиональный спорт ", - пояснил Блохин.
Олег Блохин - один из лучших украинских футболистов в истории. Он провел 432 матча за "Динамо" и забил 215 голов. Главным достижением Блохина на тренерской должности стал выход сборной Украины в 1/4 финала чемпионата мира-2006 в Германии.
- Напомним, 29 мая легендарного форварда киевского "Динамо" Олега Блохина привезли на Олимпийский стадион в Баку, где проходил финал Лиги Европы, в инвалидной коляске.
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