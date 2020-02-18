Блохин объяснил, почему передвигался в инвалидной коляске на финале Лиги Европы

18 февраля, 2020, 16:32

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин рассказал, что передвигался на инвалидной коляске во время финала Лиги Европы из-за операции на спине

Об этом Блохин заявил в интервью шоу "ТаТоТаке" в YouTube.

По словам Блохина, он оказался в инвалидной коляске в Баку во время финала Лиги Европы между английским "Челси" и "Арсеналом" из-за операции на спине.

"Это большой футбол, последствия нагрузок. Грыжа перекрыла нерв, я уже не ходил. Поэтому пришлось делать операцию. После нее врачи сказали обойтись без нагрузки. Меньше ходить. Да и долго идти я не мог, еще не отошел после операции. Пришлось делать паузы, чтобы не нагружать спину. Увидели меня на коляске. Но я проехал каких-то 50 м, встал и ушел. Если бы вы посмотрели на наших ребят-сверстников - кому суставы поменяли, кому колени, диски. Но это нормально, это профессиональный спорт ", - пояснил Блохин.

Олег Блохин - один из лучших украинских футболистов в истории. Он провел 432 матча за "Динамо" и забил 215 голов. Главным достижением Блохина на тренерской должности стал выход сборной Украины в 1/4 финала чемпионата мира-2006 в Германии.