Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменениями климата

18 февраля, 2020, 10:15

Самый богатый человек планеты - основатель Amazon Джефф Безос выделит $10 млрд для борьбы с последствиями изменения климата

Об этом сообщает CNBC.

Финансирование будет направлено на предоставление грантов ученым, активистам и другим организациям в усилиях по "сохранению и защите мира природы", как надеется Безос уже этим летом:

"Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, чтобы усилить существующие направления и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету", - отметил глава Amazon.

В прошлом году Безос обнародовал план по борьбе с изменением климата, в рамках которого будет приобретен парк электрических фургонов для поставок грузов с 2021 года. Причем к 2022 году будут работать 10 тыс. новых автомобилей, а к 2030 году 100 тыс.

Amazon также обязуется регулярно информировать о показателях своих выбросов и внедрять стратегию декарбонизации. Amazon ожидает, что к 2024 году 80% потребляемой им энергии будет поступать из возобновляемых источников, по сравнению с нынешним показателем в 40%. Полностью перейти на ВИЭ компания планирует к 2030 году.