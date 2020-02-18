Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Об этом сообщает CNBC.
Финансирование будет направлено на предоставление грантов ученым, активистам и другим организациям в усилиях по "сохранению и защите мира природы", как надеется Безос уже этим летом:
"Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, чтобы усилить существующие направления и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету", - отметил глава Amazon.
В прошлом году Безос обнародовал план по борьбе с изменением климата, в рамках которого будет приобретен парк электрических фургонов для поставок грузов с 2021 года. Причем к 2022 году будут работать 10 тыс. новых автомобилей, а к 2030 году 100 тыс.
Amazon также обязуется регулярно информировать о показателях своих выбросов и внедрять стратегию декарбонизации. Amazon ожидает, что к 2024 году 80% потребляемой им энергии будет поступать из возобновляемых источников, по сравнению с нынешним показателем в 40%. Полностью перейти на ВИЭ компания планирует к 2030 году.
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