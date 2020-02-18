Арахамия об обострении на Донбассе: Нет достоверной информации, кто именно наступал
Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.
"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он.
У Арахамия уточнили, имеет ли он в виду, что огонь мог быть открыт украинскими военными.
"Конечно, понятно, с какой оно стороны. Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и пр. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", - ответил Арахамия, комментируя информацию о наступлении российских войск на Луганщине.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Журналист Юрий Бутусов в эфире Еспресо заявил, что наступление русских на Донбассе является политической демонстрацией.
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