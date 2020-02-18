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Espreso.tvОбществоАрахамия об обострении на Донбассе: Нет достоверной информации, кто именно наступал

Арахамия об обострении на Донбассе: Нет достоверной информации, кто именно наступал

Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого, что на Луганщине

Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он.

У Арахамия уточнили, имеет ли он в виду, что огонь мог быть открыт украинскими военными.

"Конечно, понятно, с какой оно стороны. Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие  были наши действия, какие были их действия и пр. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", - ответил Арахамия, комментируя информацию о наступлении российских войск на Луганщине.

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