Журналист Иванов заявил о хищении более $ 4 млн на закупки для армии бронемобиля "Казак-2"

17 февраля, 2020, 13:03

Украинский журналист Сергей Иванов заявил об убытках государства в более $ 4 млн при закупке для армии бронемобилей "Казак-2" из-за искусственного увеличения цены

Об этом Иванов написал в Facebook.

"В январе 2019 года, при прошлой власти, была заявлена цена на" КОЗАК2 ": 8,4 млн грн за единицу. Курс доллара к гривне тогда был ± 27,2 грн. Берем калькулятор и считаем: 8400000 ÷ 27,2 = $ 308 824. Запомнили цифру? Ок, но не спешите убирать калькулятор. 30 декабря 2019 Минобороны подписан контракт с НПО "Практика" на 50 бронемобиль "КОЗАК2". Такие контракты подписываются уполномоченным лицом министерства на основании доверенности, которое, в свою очередь подписывает министр, таким образом, действующий министр не мог не знать о повышении цены на бронемобили. Согласно новому контракта, цена того же бронемобиля "КОЗАК2" вдруг растет к 9400000 грн за единицу ", - написал Иванов.

По подсчетам журналиста, цена каждого бронемобиль по новому контракту выросла почти $ 83 тыс.

Курс доллара к гривне в этот период ± 24 грн. Опять берем калькулятор и считаем: 9400000 ÷ 24 = $ 391 667. Следующий шаг - высчитываем разницу: 391667 - 308824 = $ 82 843. Это сумма, на которую, вопреки логике, при значительном снижении курса доллара ОДИН бронемобиль "КОЗАК2" подорожал всего за год ", - пишет Иванов.

Таким образом журналист высчитывает убытки государства в $ 4,14 млн на закупки одной партии бронемобилей

"Считаем общую сумму на контракте: 82843 × 50 = $ 4142 150. Эта цифра, $ 4142150, фактически является суммой ущерба государству, причиненного коррупционными действиями должностных лиц Минобороны с министром включительно. Кстати, министр на интервью солгал относительно авансирования , ведь ~ 70% (283 млн грн) УЖЕ проавансировано государством ", - подытожил Иванов.

Кроме того, журналист отметил, что в следующее оборонный госзаказ внесли покупку уже 100 таких машин.

"Схема с" КОЗАК2 "так понравилась участникам сделки, что в следующее Государственный оборонный заказ они заложили уже 100 таких бронемобиль, увеличив потенциальные убытки минимум вдвое", - добавил Иванов.