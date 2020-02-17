Задержанных ФСБ в Азовском море рыбаков должны отпустить в десятидневный срок, - ГПСУ

17 февраля, 2020, 18:55

17 февраля на пресс-конференции глава ГПСУ Сергей Дейнеко заявил, что в случае если оккупационный суд докажет, что рыбаки занимались браконьерством, им грозит уголовная ответственность в России

Об этом глава ГПСУ Сергей Дейнеко сообщил на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем всех граждан, которые задержаны. Рыбаки находятся в следственном изоляторе в Керчи. Вчера они были привлечены к административной ответственности в виде админареста на 10 дней. После этого в установленном порядке они должны быть возвращены на территорию Украины. Однако, если будет доказано их участие в браконьерской деятельности, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность", - сказал Дейнеко.

По его словам, судно с украинцами задержали россиянами на расстоянии 30 миль от берега. Дейнеко напомнил, что акватория Азовского моря, в соответствии с соглашением между Украиной и РФ, определена как акватория, в которой осуществляется совместное использование водных ресурсов, поэтому российские пограничники имели право остановить судно, осмотреть, проверить документы.

"У нас есть в наличии только видео, обнародованное российской стороной, где владелец судна якобы признается в том, что у граждан Украины не было с собой документов, подтверждающих их личность, и которые позволяли бы вылов рыбы. И, соответственно, имели запрещенные орудия для рыбной ловли. Но я подчеркиваю, что эта информация на данный момент нами не может быть подтверждена", - отметил Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы Украины также обратил внимание, что пост технического наблюдения украинских пограничников зафиксировал выход в море маломерного судна.

"Мы уже установили, что хранение этого судна осуществлялось с нарушениями, вне установленных пунктов базирования", - добавил он.

Дейнеко отметил, что своими действиями владелец судна нарушил постановление кабинета министров, которое четко определяет, каким образом и с чьего разрешения осуществляется выход в море плавательного средства. "Поэтому владелец судна будет привлечен на территории Украины к административной ответственности - это незначительный штраф, в связи с лояльностью нашего законодательства, не более 170 грн", - отметил председатель ГПСУ

Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.

В Министерстве иностранных дел заявили, что не получали информации о задержании ФСБ в Азовском море судна с украинцами на борту.

16 февраля стало известно, что российскими пограничниками задержали жителей села Райновка Приморского района Запорожской области.

Оккупационный "суд" в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 суток якобы за незаконный вылов рыбы

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