За пять лет в Украине появится 1 млн новых рабочих мест, - план правительства
17 февраля, 2020, 14:33
В течение пяти следующих лет в Украине будет создано 1 млн новых рабочих мест
Такая цель заложена в правительственной " Экономической стратегии: рост через инвестиции ", представленной сегодня Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как отмечается в документе, изменения в трудовое законодательство имеют целью "обеспечить гибкость легального трудоустройства при сохранении адекватных гарантий работников".
В Минэкономики ожидают, что уровень безработицы по методологии Международной организации труда упадет в Украине с 7,6% в 2020 году до 5,2% в 2024 году, а уровень занятости увеличится с 68,2% до 71,4%.
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