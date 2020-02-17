За пять лет в Украине появится 1 млн новых рабочих мест, - план правительства

17 февраля, 2020, 14:33

В течение пяти следующих лет в Украине будет создано 1 млн новых рабочих мест

Такая цель заложена в правительственной " Экономической стратегии: рост через инвестиции ", представленной сегодня Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в документе, изменения в трудовое законодательство имеют целью "обеспечить гибкость легального трудоустройства при сохранении адекватных гарантий работников".

В Минэкономики ожидают, что уровень безработицы по методологии Международной организации труда упадет в Украине с 7,6% в 2020 году до 5,2% в 2024 году, а уровень занятости увеличится с 68,2% до 71,4%.