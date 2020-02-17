За прошедшие сутки оккупанты 9 раз обстреляли Объединенные силы, применив и запрещенное оружие
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли рядом с Лебединским с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били в районе населенного пункта Новолуганское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - с 120-мм миномета, рядом с Орехово - с 120-мм и 82-мм минометов, неподалеку Новозвановки - с 120-мм миномета, в районе населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм миномета.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил ответили из разрешенного вооружения.
16 февраля потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
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