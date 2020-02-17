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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки оккупанты 9 раз обстреляли Объединенные силы, применив и запрещенное оружие

За прошедшие сутки оккупанты 9 раз обстреляли Объединенные силы, применив и запрещенное оружие

В воскресенье, 16 февраля, российские войска на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм и 82 минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли рядом с Лебединским с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били в районе населенного пункта Новолуганское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - с 120-мм миномета, рядом с Орехово - с 120-мм и 82-мм минометов, неподалеку Новозвановки - с 120-мм миномета, в районе населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм миномета.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил ответили из разрешенного вооружения.

16 февраля потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

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