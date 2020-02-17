За две недели банки уже выдали доступных кредитов на 27 млн грн, - Милованов
Об этом министр экономики Тимофей Милованов сообщил в ходе презентации стратегии экономического роста, передает НВ Бизнес .
Он отметил, что программа действует уже две недели.
Напомним, в начале февраля Кабинет министров Украины запустил программу дешевых кредитов "5-7-9" для бизнеса.
Целью программы является упростить доступ малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В Минфине прогнозируют, что ее участниками смогут стать до 50 тыс. Предпринимателей. Программа предусматривает создание нихкы инструментов удешевления кредитов.
Первый из них - компенсация процентной ставки до уровня 5%, 7%, 9% годовых по кредитам в национальной валюте в зависимости от годового дохода и количества созданных рабочих мест.
Второй - предоставление частичных гарантий по кредитам малому бизнесу, если у него не хватает задатка. Оплата по гарантии составит 0,5% от размера кредита. В программу уже присоединились банки ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк.
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