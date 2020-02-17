За две недели банки уже выдали доступных кредитов на 27 млн грн, - Милованов

17 февраля, 2020, 13:13

С начала запуска программы "Доступные кредиты" для малого бизнеса банки выдали таких кредитов на 27 млн грн.

Об этом министр экономики Тимофей Милованов сообщил в ходе презентации стратегии экономического роста, передает НВ Бизнес .

Он отметил, что программа действует уже две недели.

Напомним, в начале февраля Кабинет министров Украины запустил программу дешевых кредитов "5-7-9" для бизнеса.

Целью программы является упростить доступ малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В Минфине прогнозируют, что ее участниками смогут стать до 50 тыс. Предпринимателей. Программа предусматривает создание нихкы инструментов удешевления кредитов.

Первый из них - компенсация процентной ставки до уровня 5%, 7%, 9% годовых по кредитам в национальной валюте в зависимости от годового дохода и количества созданных рабочих мест.

Второй - предоставление частичных гарантий по кредитам малому бизнесу, если у него не хватает задатка. Оплата по гарантии составит 0,5% от размера кредита. В программу уже присоединились банки ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк.