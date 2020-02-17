Из заявлений нынешнего министра обороны следует, что фейковый "коррупционный скандал" вокруг "Укроборонпрома" год назад был запущен для дискредитации Порошенко, - Арьев

17 февраля, 2020, 18:47

Министр обороны правительства Зеленского подтвердил, что по результатам аудита закупок "Укроборонпрома" факты коррупции не обнаружены, а закупки, по которым год назад было опубликовано расследование журналистов "Бигус.Инфо", были не более чем "рискованными" и необходимыми в тех условиях

Об этом написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в сети Facebook , комментируя интервью министра обороны Андрея Загороднюка.

"Прошел год с момента обнародования громкого расследования о Укроборонпром. 13 февраля новый министр обороны в интервью блогеру Иванову заявил, что данные аудита коррупцию не подтверждают, а сами закупки были только рискованными (а какими могут быть закупки критически важных деталей через третьи руки в условиях отсутствия альтернативы и невозможности прямых контрактов по понятным причинам?) ", - сообщил Арьев.

"И вот что интересно - год назад об ужасной коррупции звучало из каждого утюга. А нынешнее заявление министра никто из основных СМИ вообще не заметил! Никто! О извинениях я даже не говорю", - добавил народный депутат.

Также Арьев обратил внимание, что тогда расследование было опубликовано во время избирательной кампании и вероятно было направлено на дискредитацию Петра Порошенко.

"Весь тот скандал готовился с жареными фактами под выборы, и это уже доказано аудитом. А материал был слит через тех, кто пользовался доверием, которые, в свою очередь, не заморочились глубокой проверкой и выдали все факты, как совершенные. Это еще раз демонстрирует, к мировым стандартам журналистики всем без исключения украинским медиа, как до неба на карачках", - отметил он.