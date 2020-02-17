Из заявлений нынешнего министра обороны следует, что фейковый "коррупционный скандал" вокруг "Укроборонпрома" год назад был запущен для дискредитации Порошенко, - Арьев
Об этом написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в сети Facebook , комментируя интервью министра обороны Андрея Загороднюка.
"Прошел год с момента обнародования громкого расследования о Укроборонпром. 13 февраля новый министр обороны в интервью блогеру Иванову заявил, что данные аудита коррупцию не подтверждают, а сами закупки были только рискованными (а какими могут быть закупки критически важных деталей через третьи руки в условиях отсутствия альтернативы и невозможности прямых контрактов по понятным причинам?) ", - сообщил Арьев.
"И вот что интересно - год назад об ужасной коррупции звучало из каждого утюга. А нынешнее заявление министра никто из основных СМИ вообще не заметил! Никто! О извинениях я даже не говорю", - добавил народный депутат.
Также Арьев обратил внимание, что тогда расследование было опубликовано во время избирательной кампании и вероятно было направлено на дискредитацию Петра Порошенко.
"Весь тот скандал готовился с жареными фактами под выборы, и это уже доказано аудитом. А материал был слит через тех, кто пользовался доверием, которые, в свою очередь, не заморочились глубокой проверкой и выдали все факты, как совершенные. Это еще раз демонстрирует, к мировым стандартам журналистики всем без исключения украинским медиа, как до неба на карачках", - отметил он.
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