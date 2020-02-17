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Espreso.tvСпортЯстремская сыграет с россиянкой на турнире в Дубае

Ястремская сыграет с россиянкой на турнире в Дубае


фото: Reuters
Стали известны первые соперницы украинских теннисисток Элины Свитолиной и Дайаны Ястремской в рамках первого круга турнира серии Премьер в Дуба

Об этом сообщает sport.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против американки 52-й ракетки мира Дженнифер Брейди. В 2016 году теннисистки провели единственный матч на турнире в Монреале, в котором победу одержала украинка.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская на старте турнира встретится с 39-й ракеткой мира, россиянкой Вероникой Кудерметов, которая выиграла обе предыдущие встречи с Украинской: в 2016 и 2019 годах.

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