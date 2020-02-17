Ястремская сыграет с россиянкой на турнире в Дубае
17 февраля, 2020, 14:16
Стали известны первые соперницы украинских теннисисток Элины Свитолиной и Дайаны Ястремской в рамках первого круга турнира серии Премьер в Дуба
Об этом сообщает sport.ua.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против американки 52-й ракетки мира Дженнифер Брейди. В 2016 году теннисистки провели единственный матч на турнире в Монреале, в котором победу одержала украинка.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская на старте турнира встретится с 39-й ракеткой мира, россиянкой Вероникой Кудерметов, которая выиграла обе предыдущие встречи с Украинской: в 2016 и 2019 годах.
- 14 февраля Свитолина проиграла японке Нао Хибины в 1/4 финала турнира в Таиланде.
- Напомним, 8 февраля сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элины Свитолиной .
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!