Windrose запускает ежедневные авиарейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Рейсы будут осуществляться ежедневно.
Кроме того, с ноября 2020 Windrose планирует запустить также рейсы в Ивано-Франковск.
Согласно данным в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета из Киева в Днепр составит от 719 грн, из Киева в Харьков - также от 719, из Запорожья в Киев - от 607 грн.
"Я мечтал построить комфортную программу внутренних перевозок давно ... Однако этого сделать не удалось. Но мечта осталась и таки дождалась своего часа, чтобы в конце стать реальностью. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая соединит крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением ", - приводит пресс-служба слова генерального директора Windrose Владимира Каменчука.
Полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600.
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