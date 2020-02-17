Windrose запускает ежедневные авиарейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом

17 февраля, 2020, 11:34

Авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины - Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут осуществляться ежедневно.

Кроме того, с ноября 2020 Windrose планирует запустить также рейсы в Ивано-Франковск.

Согласно данным в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета из Киева в Днепр составит от 719 грн, из Киева в Харьков - также от 719, из Запорожья в Киев - от 607 грн.

"Я мечтал построить комфортную программу внутренних перевозок давно ... Однако этого сделать не удалось. Но мечта осталась и таки дождалась своего часа, чтобы в конце стать реальностью. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая соединит крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением ", - приводит пресс-служба слова генерального директора Windrose Владимира Каменчука.

Полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600.