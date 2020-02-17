Виновник смертельного ДТП в Днепре оказался главарем вооруженной банды вымогателей: его приспешников задержали

17 февраля, 2020, 14:01

В Днепре правоохранители задержали вооруженную банду, предводитель которой 16 февраля сбил трех человек на пешеходном переходе, в том числе одного человека - насмерть

Об этом сообщает пресс-служюа Нацполиции.

54-летний уголовник в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы и организовал преступную группировку, деятельность которого на протяжении определенного времени документировали правоохранители.

16 февраля бандиты похитили 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовали у него $ 20 тыс. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль полиции и начал кричать о помощи. Во время преследования злоумышленники попали в ДТП, после чего двух бандитов задержали.

Той же ночью полицейские при поддержке спецназа КОРД задержали еще четырех членов группы. Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, после проведения судебных экспертиз оружия будет открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

По санкциям статей бандитам, согласно роли каждого, грозит до 15 лет лишения свободы.