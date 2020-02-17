Вице-премьер Шмыгаль выступил за ликвидацию ДАБИ
Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина .
"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция - это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому, конечно, ГАСК должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", - сказал Шмыгаль.
По словам вице-премьера, ГАСК будет реформирована в ближайшее время.
"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу так узлами переплетены, что необходимо выполнить достаточно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим: прозрачную систему, как в Германии, Австрии, Польши. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги ", - отметил он.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство предпримет быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции на строительном рынке.
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