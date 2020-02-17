Вице-премьер Шмыгаль выступил за ликвидацию ДАБИ

17 февраля, 2020, 11:15

Вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции в нынешнем виде

Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина .

"Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция - это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому, конечно, ГАСК должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу", - сказал Шмыгаль.

По словам вице-премьера, ГАСК будет реформирована в ближайшее время.

"Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу так узлами переплетены, что необходимо выполнить достаточно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим: прозрачную систему, как в Германии, Австрии, Польши. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги ", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство предпримет быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции на строительном рынке.