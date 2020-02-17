Выборы в США: Сандерс обвинил Блумберга в желании "купить" президентство

17 февраля, 2020, 16:00

Сенатор Берни Сандерс обвинил экс-мера Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга в желании "купить" президентство

"Он думает, что сможет купить эти выборы ... Но у меня есть новости для мистера Блумберга - американцы устали от миллиардеров, которые покупают выборы", - цитирует Сандерса Associates Press .

Сандерс показал хорошие результаты на двух важных этапах первичных выборов в США: 11 февраля выиграл первые праймериз в Нью-Гемпшире, а 3 февраля с минимальным отрывом занял второе место на стартовых кокусах в Айове. Джо Байден оказался аутсайдером в Айове и Нью-Гемпшире.

Однако максимальный рейтинг Сандерса составляет около 25%, его склонность к левым идеям создает трудности с завоеванием новых сторонников.

Миллиардер Блумберг уже заявил, что готов потратить на президентскую гонку любую сумму, которая помогла бы победить Дональда Трампа.

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Основная кампания Блумберга сосредоточена на завоевании позиций в штатах, где пройдут праймериз в "супервторник", 3 марта. По данным СМИ, бывший мэр Нью-Йорка уже потратил на рекламу в этих штатах значительные средства.