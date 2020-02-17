Воинское приветствие "Слава Украине" закрепят отдельным указом, - Минобороны
17 февраля, 2020, 14:52
Отмена строевого устава Вооруженных сил Украины не отменит воинское приветствие "Слава Украине" из-за того, что его закрепят отдельным приказом
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
После отмены закона о строевом уставе ВСУ не будет отменено приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". Как только эта отмена вступит в силу, Министерство обороны издаст приказ, которым будут определены.
- строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
- строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
- порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;
- место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
- обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевого обучения.
В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствие "Слава Украине!" и ответы на него "Героям слава!".
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