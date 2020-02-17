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Espreso.tvОбществоВоинское приветствие "Слава Украине" закрепят отдельным указом, - Минобороны

Воинское приветствие "Слава Украине" закрепят отдельным указом, - Минобороны

Отмена строевого устава Вооруженных сил Украины не отменит воинское приветствие "Слава Украине" из-за того, что его закрепят отдельным приказом

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

После отмены закона о строевом уставе ВСУ не будет отменено приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". Как только эта отмена вступит в силу, Министерство обороны издаст приказ, которым будут определены.

  • строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
  • строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
  • порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;
  • место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
  • обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевого обучения.

В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствие "Слава Украине!" и ответы на него "Героям слава!".

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