Воинское приветствие "Слава Украине" закрепят отдельным указом, - Минобороны

17 февраля, 2020, 14:52

Отмена строевого устава Вооруженных сил Украины не отменит воинское приветствие "Слава Украине" из-за того, что его закрепят отдельным приказом

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

После отмены закона о строевом уставе ВСУ не будет отменено приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". Как только эта отмена вступит в силу, Министерство обороны издаст приказ, которым будут определены.

строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевого обучения.

В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствие "Слава Украине!" и ответы на него "Героям слава!".