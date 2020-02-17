В Японии отменили праздничное обращение императора из-за коронавируса

17 февраля, 2020, 12:00

В Японии решили отменить праздничное обращение императора Нарухито по случаю его дня рождения из-за угрозы распространения коронавируса

Планировалось, что Нарухито выступит с традиционным приветствием 23 февраля, когда ему исполнится 60 лет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы приняли решение отменить публичное мероприятие во дворце, на котором ежегодно присутствует огромное количество людей, причем приглашены находятся очень близко друг к другу. Решение принято после оценки степени риска распространения вируса", - отметили в Управлении Императорского двора Японии.

Традиционно император в Японии выступает с приветственной речью два раза в год - 2 января, а также в свой день рождения.

Последний раз обращение императора в его день рождения отменилось в Японии в 1996 году в связи с ситуацией, связанной с захватом японского посольства в столице Перу.

13 февраля в Японии была зафиксирована первая смерть из-за коронавируса.

В Китае общая количество жертв эпидемии коронавируса составляет 1770, количество подтвержденных случаев заражения превысило 70 500 человек.