В Японии 10 тыс. обнаженных мужчин пришли в храм

Об этом сообщает CNN .

10 тыс. мужчин, несмотря на холодную погоду, одевают только набедренные повязки. Возраст участников - от 23 до 43 лет.

Фестиваль недаром называют "голым": участники одеваются только в фундоси (японская повязка на бедра) и таби (белые носки).

Начинается церемония с саке. После угощением алкоголем мужчины около двух часов бегают вокруг храма Сайдай-Джи, купаются в прохладной воде, а после очистки начинают бороться между собой за место в храме.

Затем они все заходят в главное помещение храма. Там священнослужители бросают в толпу 100 веточек и две счастливые 20-сантиметровые палочки "Шингу".

Участники пытаются схватить их, ведь, по традиции, они гарантируют удачный год. Вся это событие длится около 30 минут.