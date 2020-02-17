В Японии 10 тыс. обнаженных мужчин пришли в храм
Об этом сообщает CNN .
10 тыс. мужчин, несмотря на холодную погоду, одевают только набедренные повязки. Возраст участников - от 23 до 43 лет.
Фестиваль недаром называют "голым": участники одеваются только в фундоси (японская повязка на бедра) и таби (белые носки).
Затем они все заходят в главное помещение храма. Там священнослужители бросают в толпу 100 веточек и две счастливые 20-сантиметровые палочки "Шингу".
Участники пытаются схватить их, ведь, по традиции, они гарантируют удачный год. Вся это событие длится около 30 минут.
Aujourd'hui a lieu au Saidai-ji Eyo d'Okayama le Hadaka Matsuri, ou "fête de la nudité"!- Vivre le Japon ✈️ (@vivrelejapon) February 16, 2019
Découvrez cette étonnante tradition: https://t.co/otvDpbBBRA pic.twitter.com/mnwK6eodSG
L'édition 2019 en vidéo: pic.twitter.com/jKUNXOEar0- ⛩ Ryo Saeba ⛩ (@ Ryo_Saeba_3) February 17, 2019
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