В Вашингтоне почтили Небесную Сотню
17 февраля, 2020, 10:21
В центре столицы США, возле Мемориала Линкольна, украинцы Вашингтона почтили память Героев Небесной Сотни
Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.
Мероприятие открыл Посол Украины в США Владимир Ельченко, обратившись ко всем присутствующим с призывом напоминать всему миру о том бесценном подвиге, который совершили Герои Небесной Сотни для Украины, потеряв свои жизни в борьбе за шанс к независимости, демократичности и процветанию нашей страны.
В ходе церемонии к участникам с речами обратились руководители и украинских организаций г. Вашингтон.
Церемония завершилась исполнением Гимнов Украины и США, воспалением поминальных свечей и панихидой, которую отправили священнослужители Украинской Православной и Греко-католической церквей.
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