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Espreso.tvОбществоВ Вашингтоне почтили Небесную Сотню

В Вашингтоне почтили Небесную Сотню


фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
В центре столицы США, возле Мемориала Линкольна, украинцы Вашингтона почтили память Героев Небесной Сотни

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Мероприятие открыл Посол Украины в США Владимир Ельченко, обратившись ко всем присутствующим с призывом напоминать всему миру о том бесценном подвиге, который совершили Герои Небесной Сотни для Украины, потеряв свои жизни в борьбе за шанс к независимости, демократичности и процветанию нашей страны.

В ходе церемонии к участникам с речами обратились руководители и украинских организаций г. Вашингтон.

Церемония завершилась исполнением Гимнов Украины и США, воспалением поминальных свечей и панихидой, которую отправили священнослужители Украинской Православной и Греко-католической церквей.

 

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