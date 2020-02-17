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Espreso.tvОбществоВ Станице Луганской нашли российские боеприпасы, - прокуратура

В Станице Луганской нашли российские боеприпасы, - прокуратура


фото: Прокуратура
При разминировании территории в Станице Луганской на Луганщине саперы нашли российские боеприпасы

Об этом сообщает пресс-служба Луганской прокуратуры.

"Во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе пгт Станица Луганская обнаружено военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года - термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В. Указанный боеприпас не производится в Украине, находится на вооружении Вооруженных Сил Украины и используется исключительно армией РФ ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ и оккупационной администрации РФ в Луганской области для осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории нашего государства.

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