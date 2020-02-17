В США создали браслет, который глушит все микрофоны возле пользователя

17 февраля, 2020, 10:00

Ученые из Университета Чикаго создали браслет, который может глушить микрофоны возле пользователя, чтобы уберечь его от прослушивания

Об этом пишет The New York Times.

Браслет имеет 24 датчика, которые излучают ультразвуковые сигналы. Разработчики отметили, что для большинства этот звук будет незаметен, впрочем его могут почувствовать собаки. Так, микрофоны, расположенные поблизости, будут записывать шум, а не разговор человека.

"Сегодня так легко все записать. Это полезная защита. Если вы хотите обсудить частные темы, просто активируйте браслет. В это время он заглушит все микрофоны вокруг вас ", - пояснили разработчики Чжао и Чжэн.

Пока это лишь прототип браслета под названием cyberpunk. Ученые еще планируют усовершенствовать дизайн перед тем, как начать продавать устройство. Они считают, что "браслет тишины" будет стоить $ 20.