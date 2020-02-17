В России назвали условия для встречи в "нормандском формате"

17 февраля, 2020, 08:14

Решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято, когда будет прогресс в выполнении текущих договоренностей

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает российское РБК.



"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча (в" нормандском формате ") должна подвести итог того, что обсуждалось на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское) законодательство и других вещей ", - сказал он.

Он добавил, что главным условием для проведения нового саммита является "сдвиг по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке".

В качестве одной из главных препятствий на пути реализации Минских соглашений Грушко назвал "отсутствие какой-либо готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".