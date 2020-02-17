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Espreso.tvОбществоВ РФ судья назвал СССР незаконно созданным государством, а современную Россию - непричастной к тоталитарным преступлениям

В РФ судья назвал СССР незаконно созданным государством, а современную Россию - непричастной к тоталитарным преступлениям


фото: obzor-gazet.ru
Свое мнение судья Конституционного суда России Константин Арановский выразил при рассмотрении дела о возмещении жилья, отобранного в ходе советских репрессий

Об этом сообщает "Настоящее время"

В декабре КС удовлетворил жалобу детей репрессированных и потребовал обеспечить их жильем, которое конфисковали в их родителей в годы Большого террора.

КС заявил, что московское жилищное законодательство нарушает права жертв политических репрессий и не соответствует нормам Конституции России. Также суд указал на то, что необходимо внести изменения в федеральный, региональный и московское законодательство, которые учитывали бы права репрессированных.

Арановський заявил, что согласен с этим решением, но дополнительно высказался по вопросу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.

"Российская Федерация не продлевает собой в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями ее деятельности, включая политические репрессии", - заявил он.

Судья подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а "вместо" и "против" него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, - но не как наследник государства-виновника, а "с верой в правду, с позитивной ответственности и из милосердия".

"Даже в условном юридическом смысле России нечего навлечь на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собой государство победного и павшего потом социализма. Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других крупных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания , безмерная и в буквальном смысле невыносимая ", - отметил он.

Судья называет советскую власть "незаконными партийно-государственными владоутвореннямы", которые нельзя считать "правопредшественников конституционной государственной власти".

По его мнению, Россия должен обладать конституционным статусом государства, "отношения к тоталитарных преступлений ни" лично ", ни в правопреемстве".

"Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований", - заключает он.
 

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