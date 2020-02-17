В Раде хотят создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ
17 февраля, 2020, 17:51
17 февраля в Верховной Раде Украины появился текст законопроекта №3057 "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации"
Текст законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады Украины.
Проектом предлагается создать Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.
Соавторами законопроекта выступают представители фракций "ЕС", "Голос", "Батькивщина" и "Слуга народа ".
Функции и полномочия Национального агентства:
- формирование и реализация государственной политики по вопросам выработки единой правовой позиции Украины по поводу вооруженной агрессии России и преодоления его последствий как концептуальной основы для подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по установлению и реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины;
- определение методологии формирования доказательной базы для доказательства факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, подсчетов объема ущерба, причиненного Украине агрессией России и убытков Украины от вооруженной агрессии РФ и составление реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных РФ при вооруженной агрессии против Украины;
- обеспечение подготовки консолидированной претензии Украины, как государства, подвергшегося вооруженной агрессии, к Российской Федерации как государству, совершившего вооруженную агрессию против Украины;
- представление согласованного с другими органами исполнительной власти проекта консолидированной претензии Украины к России на рассмотрение Кабмина для окончательного утверждения;
- определение общего объема убытков, причиненных государству Украина, его юридическим лицам и гражданам Российской Федерацией в результате вооруженной агрессии и временной оккупации территории Украины;
- определение общего объема убытков, понесенных Украиной как государством, вследствие ликвидации ущерба, причиненного Украине, ее юридическим лицам и гражданам Украины вооруженной агрессией РФ и временной оккупацией территории Украины;
- определение объема, видов и формы материальной и нематериальной ответственности России за вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей территории Украины как составляющих консолидированной претензии Украины к Российской Федерации;
- формирование и обеспечение ведения реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации, личным составом Вооруженных сил России и руководством оккупационной администрации РФ во время военных действий и в течение временной оккупации части территории Украины вооруженную агрессию в порядке, установленном Кабинетом министров.
Кроме того, документом определяются полномочия главы, заместителя главы и уполномоченных лиц Национального агентства; регулируются вопросы финансового и материально-технического обеспечения Национального агентства.
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