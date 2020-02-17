В "крымскотатарском батальоне" не знают арестованного ФСБ в Крыму жителя, - Ислямов

17 февраля, 2020, 15:32

Глава общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов сообщил, что в "крымскотатарском батальоне" имени Номана Челебиджихана не знают задержанного и арестованного в Крыму российскими силовиками жителя Черноморского района

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

"Я не знаю, кто это такой. Ему 61 год, как там говорят. Не было у нас и быть не может таких людей, которые старше 60 лет. Путин формирует какой-то очередной обменный фонд. Одних выпускает, других задерживает. Под каким предлогом арестовывают ? Или "Хизб ут-Тахрир" - "террористическая организация", или батальон, созданный на базе общественного формирования, которое зарегистрировано по законодательству Украины - это все звенья одной цепи ", - сказал Ислямов.

По его словам, все, кто заявляют, что готовы освобождать оккупированные территории, для российской власти являются врагами.

"И они под этим брендом всех будут арестовывать, кого посчитают нужным. Зачем они все это делают? Чтобы дальше давить на президента (президента Украины Владимира Зеленского), на нас самих, чтобы договариваться с нами", - отметил Ислямов.

Он добавил, что не знает задержанного в Крыму, но очень сочувствует и считает, что от таких обвинений и задержаний ФСБ никто не застрахован на полуострове.

По информации крымскотатарских активистов, имя задержанного - Нариман Нежмудинов.