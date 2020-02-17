В правительстве показали, как украинскую экономику "проели" за 30 лет

17 февраля, 2020, 13:59

Украинская экономика нуждается в миллиардных инвестициях, которых не было с 90-х годов, для повышения технологичности производства и снижение уровня износа основных фондов

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной программы "Экономическая стратегия: рост через инвестиции", передает ЭП .

"Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте - 17%, все остальное это сырье.

... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий. Наша экономика сегодня детехнолизована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир ", - отмечает министр.

Также в Минэкономики показали степень износа основных фондов в экономике.

"У соседей Словакия 35%, Беларусь 38%, Молдова 42%, Украина 62% ... Чтобы нам догнать Беларусь или Словакию нам нужно $ 100 млрд инвестиций в течение 50 лет. Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств - нам нужны огромные инвестиции ", - подчеркивает Милованов.

"С 90-х, и промышленность которая нам осталась, по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве инвестиций внутрь не было. Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть вследствие этого ", - добавил он.