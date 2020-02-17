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Espreso.tvОбществоВ Москве жестко задержали активиста, который приковал себя к двери ФСБ

В Москве жестко задержали активиста, который приковал себя к двери ФСБ


фото: youtube
Перед зданием Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Москве задержан активист Константин Фокин, который приковал себя наручниками к входной двери ведомства на Лубянке

После начала акции протеста против приговоров по делу "Сети" в понедельник, 17 февраля, к Фокину подошли полицейские и сломали цепь, пристегнутую к наручниками, после чего посадили в белую "газель" без опознавательных знаков и увезли в приемную ФСБ, сообщает DW .

На своей странице в Facebook Фокин сообщил, что находится в ОВД по мещанскм районе Москвы. Его подозревают в совершении правонарушения по ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП РФ (об участии в несанкционированных акциях, которые создали препятствия функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. - Ред.) и оставляют в отделении до следующего дня, указал он далее.

Между тем на сайте Activatica.org указывается, что задержание было "достаточно жестким" и произошло уже через несколько минут после начала акции. "То, что произошло с ребятами, которых осудили на фантастические сроки, - это произвол", - успел сообщить изданию Фокин до задержания. Он также подчеркнул, что "пришло время повышать ставки, использовать любые этически приемлемые формы" протеста против судебного произвола.

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