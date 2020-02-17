В Киеве вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 32,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 519,9", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения. Детей заболело - 9653 (снижение на 1,5%), взрослых - 5687 человека (рост на 5,2%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 62,9%, а на предыдущей неделе - 64,4%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 2,7% - зарегистрировано 4719 случаев", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 7-ю неделю госпитализированы 308 человек, из них 218 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51402 человека", - добавил Поворозник.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 101 учебном заведении.