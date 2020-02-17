В Киеве напали на журналистку, которая освещает судебную реформу и работу антикоррупционных органов

17 февраля, 2020, 15:03

В Днепровском районе Киева 15 февраля, около 23:30, неизвестный напал на журналистку 24 канала Анну Калюжную

Об этом сообщает "Детектор медиа" .

"В районе ЖК "Киевская Венеция", метров за 300 от моего дома, на меня была предпринята попытка нападения. Какой-то мужчина схватил за лицо и попытался заткнуть рот. Я завизжала и побежала в сторону людей. Он не стал сразу бежать. Но когда на помощь пришел человек, который шел рядом, отбежал к месту, где у него лежал велосипед и убежал на нем", - рассказала она.

Как пишет 24 канал, пока о мотивах нападавшего не известно. Однако журналистка не исключает, что это может быть связано с ее профессиональной деятельностью.

Анна Калюжная работает в СМИ семь лет, свыше трех лет - на 24 канале. Специализируется на освещены судебной реформы и антикоррупционных органов, а также на работе Верховной Рады. Последние три месяца является автором и ведущей блога "Политическая кухня", где рассказывает о подковерных договоренностях представителей власти.

В пресс-служба Днепровского управления полиции Главного Управления Национальной полиции сообщили, что уже открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК.

"Сейчас мы проводим розыскные следственные действия, чтобы установить личность нападавшего и задержать его", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, журналистка и 24 канал ищут свидетелей нападения. "Возможно, вы проходили рядом, или проезжали и видеорегистраторы могли зафиксировать нападение. И всех, кто что-то видел, просим связаться с нашей редакцией по телефону +380504389167", - говорится в сообщении.