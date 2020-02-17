В Киеве на 9 лет осудили мужчину, который бросил гранату в патрульных полицейских

17 февраля, 2020, 20:45

Деснянским районным судом Киева осужден к 9 годам лишения свободы 31-летний мужчина, который пытался взорвать гранатой двух полицейских

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В прокуратуре напомнили, что ЧП произошло в ночь на 15 марта 2018 года в Деснянском районе столицы.

Двое сотрудников Управления патрульной полиции, выполняли свои служебные обязанности, остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно. Во время проверки документов у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

Мужчина достал боевую гранату РГД-5, которую хранил в кармане, и бросил под ноги патрульным. Произошел взрыв, и только благодаря быстрому реагированию патрульных удалось избежать жертв.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. За совершение указанного преступления судом присяжных правонарушителя приговорен к 9 годам лишения свободы.