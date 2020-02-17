В Киеве на 9 лет осудили мужчину, который бросил гранату в патрульных полицейских
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В прокуратуре напомнили, что ЧП произошло в ночь на 15 марта 2018 года в Деснянском районе столицы.
Двое сотрудников Управления патрульной полиции, выполняли свои служебные обязанности, остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно. Во время проверки документов у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое.
Мужчина достал боевую гранату РГД-5, которую хранил в кармане, и бросил под ноги патрульным. Произошел взрыв, и только благодаря быстрому реагированию патрульных удалось избежать жертв.
Злоумышленника задержали на месте происшествия. За совершение указанного преступления судом присяжных правонарушителя приговорен к 9 годам лишения свободы.
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