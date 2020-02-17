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Espreso.tvОбществоВ Киеве мужчина устроил беспорядочную стрельбу на улице

В Киеве мужчина устроил беспорядочную стрельбу на улице

Вчера в столичную полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Голосеевском неизвестный устроил стрельбу

Об этом сообщает Киевская нацполиция.

Вчера в столичную полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Голосеевском неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что киевлянин, 1982 года рождения, на улице начал беспорядочную стрельбу. Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции.

Вследствие данного события никто пострадал. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действий правонарушителя.

 

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