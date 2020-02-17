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Espreso.tvОбществоВ Киеве готовят концерт с участием Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму

В Киеве готовят концерт с участием Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму

Организаторы концерта "Супер Диско", который должен состояться в Киеве 3 апреля, анонсировали участие в нем шведского певца Dr. Alban, который с нарушением украинской границы выступал в оккупированном Россией Крыму

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook .

"Друзья, по многочисленным просьбам, проделав большой объем работы это свершилось ... DR. ALBAN примет участие в нашем концерте", - говорится в сообщении (орфография сохранена).

Напомним, ранее Dr. Alban выступил в Киеве , несмотря на запрет из-за незаконного визита в оккупированный Россией Крым.

Певец заявил, что выступить в Киеве ему разрешили благодаря вмешательству президента Украины Владимира Зеленского, но позже убрал этот сообщение .

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