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Espreso.tvОбществоВ Германии задержали ультраправых, которые планировали нападения на мечети и мигрантов

В Германии задержали ультраправых, которые планировали нападения на мечети и мигрантов


фото: reuters
В Германии правоохранители задержали членов ультраправой группы, которые планировали нападения на мечети, политиков и мигрантов

Об этом сообщает BBC .

Сообщается, что были задержаны 12 участников группы Der harte Kern ( "Твердое ядро»). Еще один участник группировки сейчас скрывается.

"Четверо мужчин, все граждане Германии, были арестованы на прошлой неделе по подозрению в формировании Der harte Kern. Остальные восемь подозреваемых в финансировании группы, а также предоставление оружия и другой поддержки", - говорится в сообщении.

Лидер группировки 53-летний Вернер С., проживает в Аусбург, планировал десять отдельных нападений в Германии, включая убийства в мечетях, аналогичные тем, которые были осуществлены в Новой Зеландии прошлого года. По сообщениям, они надеялись, что их действия спровоцируют контратаки и приведут к гражданской войне.

Во время обысков у членов группы были обнаружены оружие, а также материалы для создания взрывчатки.

Правая группа Der harte Kern была создана в сентябре 2019 года. Отмечается, что они имеют связи с другой правой группой из Финляндии "Солдаты Одина".

Ранее сообщалось, что в ноябре в Германии трое исламистов - немец македонского происхождения турки - были задержаны за планирование масштабного теракта во Франкфурте с использованием взрывчатки.

В конце января в немецкий полиция устроила массовые рейды у исламистов чеченского происхождения, которые рассматривали шесть локаций в Берлине как возможные места теракта.

Также сообщалось, что в начале января в городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Убитый оказался гражданином Турции, во время нападения кричал "Аллах Акбар".

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