В Черниговской области избили священника ПЦУ

17 февраля, 2020, 20:00

В селе Припутни Ичнянского района избили священника из-за конфликта вокруг храма

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"16 февраля в полицию обратился житель села Припутни Ичнянского района и сообщил, что у местной церкви ему нанесли телесные повреждения. Следственно-оперативная группа полиции установила, что утром того дня заявитель с представителями религиозной общины Православной церкви Украины пришел к территории храма "Рождества Богородицы" в селе Припутни, чтобы зачитать выписку из Государственного реестра об изменении религиозного подчинения общины. По словам священнослужителя, на входе в храм их встретил священник УПЦ МП и другие жители села, один из которых якобы нанес заявителю удар головой в лицо ", - говорится в сообщении.

Жители села разделились в своих религиозных симпатиях на два противоположных лагеря. Часть прихожан поддерживает переход к Православной церкви Украины, другая предпочитает остаться в составе УПЦ МП. "Учитывая социальное напряжение в селе, полиция приняла превентивные меры и не дала межконфессиональному конфликту обостриться. Правоохранители и в дальнейшем будут поддерживать общественный порядок", - отметили в Нацполиции.