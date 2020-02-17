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Espreso.tvОбществоВ Черниговской области избили священника ПЦУ

В Черниговской области избили священника ПЦУ

В селе Припутни Ичнянского района избили священника из-за конфликта вокруг храма

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"16 февраля в полицию обратился житель села Припутни Ичнянского района и сообщил, что у местной церкви ему нанесли телесные повреждения. Следственно-оперативная группа полиции установила, что утром того дня заявитель с представителями религиозной общины Православной церкви Украины пришел к территории храма "Рождества Богородицы" в селе Припутни, чтобы зачитать выписку из Государственного реестра об изменении религиозного подчинения общины. По словам священнослужителя, на входе в храм их встретил священник УПЦ МП и другие жители села, один из которых якобы нанес заявителю удар головой в лицо ", - говорится в сообщении.

Жители села разделились в своих религиозных симпатиях на два противоположных лагеря. Часть прихожан поддерживает переход к Православной церкви Украины, другая предпочитает остаться в составе УПЦ МП. "Учитывая социальное напряжение в селе, полиция приняла превентивные меры и не дала межконфессиональному конфликту обостриться. Правоохранители и в дальнейшем будут поддерживать общественный порядок", - отметили в Нацполиции.

Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Продолжается досудебное расследование.

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