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Espreso.tvОбществоВ Буркина-Фасо во время нападения на церковь погибли десятки людей

В Буркина-Фасо во время нападения на церковь погибли десятки людей


фото: reuters
На северо-западе Буркина-Фасо во время воскресной мессы в результате нападения на церковь погибли 24 человека, включая пастора

Об этом сообщает Reuters .

Как сообщается, стрельба во время церковной службы произошла в селе Пансы в регионе Ягха.

Кроме того, в ходе нападения также пострадали 18 человек. При этом власти не могут назвать точное количество людей, которые были похищены.

При этом издание отмечает, что неизвестно кто ответственен за нападение на церковь, поскольку джихадистские группировки, имеющие связи с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", стремятся получить контроль над Буркина-Фасо, разжигая межэтнический и религиозный конфликт.

  • Напомним, в результате нападения исламистов на армейскую базу на западе Нигера в декабре прошлого года погибли по меньшей мере 73 военнослужащих.
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