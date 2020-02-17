В Британии вандалы испортили новое граффити Бэнкси. ФОТОФАКТ

17 февраля, 2020, 11:32

Работу художника, которую он создал в канун святого Валентина в городе Бристоль, испортили надписью

Об этом сообщает ВВС .

Композиция, в которой изображена молодая девушка, которая стреляет красными цветами из рогатки, появилась у дома дома в Бристоле в четверг, 13 февраля.

Бэнкси подтвердил, что он стоит по произведению, разместив фотографию произведения на своей странице в Instagram в полночь на День святого Валентина.

Но сейчас произведение уличного художника имеет оскорбительную фразу ярко-розовыми буквами:

Панель Perspex, размещенная над произведением искусства в четверг, чтобы защитить его, также была сорвана, при этом вандалы сделали надпись непосредственно на рисунке Бэнкси.