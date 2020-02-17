В больнице Киева впервые имплантировали механическое сердце, - КГГА

17 февраля, 2020, 13:49

В Александровской клинической больнице Киева столичные кардиохирурги провели операцию по имплантации механического сердца. Это первая подобная операция в Украине, выполненная на базе муниципального медицинского учреждения

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Это кардиологическое отделение является одним из лучших отделений в Украине. За два года здесь проведено более 7тысяч операций на сердце. Это больше 7 тысяч спасенных жизней киевлян. На днях здесь сделали уникальную операцию по имплантации механического сердца. Всего несколько таких операций было сделано в Украине - в Институте сердца. Операция, которую сделали столичные кардиохирурги, - это самый высокий уровень, который может быть в кардиологии. Операция прошла успешно. Пациент уже ходит и чувствует себя хорошо ", - сказал Виталий Кличко журналистам после посещения мужчины, которому вживили механическое сердце.

Пациенту, которому сделали операцию, 67 лет. Мужчина страдает тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов. Последний месяц, несмотря на тяжесть состояния, находился на стационарном поддерживающем лечении. Длительная операция 3:00.

Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) - около 5 млн грн. Стоимость самого сердца - 4,5 млн грн. Для пациента операция была бесплатной благодаря программе "Здоровье киевлян", которую финансирует город.

Механическое сердце - американского производства. За средства городского бюджета пока приобретено два таких сердца. Второе механическое сердце будет вскоре имплантированных еще одному пациенту.