В Баку разогнали митинг против результатов выборов в парламент, задержаны трое лидеров оппозиции

17 февраля, 2020, 09:08

В столице Азербайджана Баку полиция задержала трех лидеров оппозиционных партий и более ста активистов, которые собирались принять участие в несогласованной с властями акции протеста против результатов недавних парламентских выборов

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, полиция задержала еще дома, прямо у дома или в партийном офисе лидеров партии "РЕАЛ" Ильгара Маммадова, партии "Мюсават" Арифа Хаджилы и движения "D 18" Руслана Иззатли. Все трое потом выпустили, вывезя за пределы Баку. Иззатли заявил, что из-за этого будет судиться в полицию.

Здание Центральной избирательной комиссии, где должна была состояться акция протеста, охраняли спецотряды полиции, которые задерживали всех, кто приходил на акцию, и сажали в автозаки.

Хаджилы сообщил, что некоторых из задержанных вывозили в полицейских фургонах в отдаленные места километров за 200-300 от Баку, где и оставляли.