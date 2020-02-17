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Espreso.tvСпортУкраинский футболист забил дебютный гол в чемпионате Кипра

Украинский футболист забил дебютный гол в чемпионате Кипра


фото: anorthosisfc.com.cy
Бывший игрок сборной Украины Евгений Селин отличился дебютным голом в чемпионате Кипра

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на youtube-канал Cablenet Cyprus .

В матче 20-го тура чемпионата Кипра по футболу встречались "Анартосис" против клуба "Неа Саламина", встреча завершилась со счетом 3: 2 в пользу хозяев.

На 7-й минуте встречи 31-летний украинский защитник Евгений Селин открыл счет в матче замкнув головой навес со штрафного. Это первый гол футболиста в чемпионате Кипра.

В текущем сезоне Селин провел 17 матчей за "Анортосис", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

 

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