Украинский футболист забил дебютный гол в чемпионате Кипра

17 февраля, 2020, 11:14

Бывший игрок сборной Украины Евгений Селин отличился дебютным голом в чемпионате Кипра

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на youtube-канал Cablenet Cyprus .

В матче 20-го тура чемпионата Кипра по футболу встречались "Анартосис" против клуба "Неа Саламина", встреча завершилась со счетом 3: 2 в пользу хозяев.

На 7-й минуте встречи 31-летний украинский защитник Евгений Селин открыл счет в матче замкнув головой навес со штрафного. Это первый гол футболиста в чемпионате Кипра.

В текущем сезоне Селин провел 17 матчей за "Анортосис", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.