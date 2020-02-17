Украинская интеллигенция сделала заявление по плану "12 шагов для Украины"

17 февраля, 2020, 13:11

14 февраля в Мюнхене представили план под названием "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", который вызвал скандал из-за своего антиукраинского содержания

Об этом сообщает "Новинарня"

Не "12 шагов ...", инспирированы из России, а только вывод российских войск с территорий ОРДЛО и Крыма обеспечит мирное урегулирование конфликта между Украиной и РФ. А к тому времени только оккупационная власть ответственна за жизнедеятельность и "социалку" на этих территориях.

Об этом говорится в "Заявлении о так называемых 12 шагах" мирного урегулирования "для Украины", которое подписали почти 70 украинских экспертов, журналистов, блоггеров, авторитетных общественных и политических деятелей.

Приводим текст заявления полностью:

"Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности помимо прочего, к сожалению, запомнится скандальным заявлением" 12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона ", которую якобы совместно подготовили несколько аналитических центров из Европы в сотрудничестве с Российской советом международных дел.

Красноречивым свидетельством того, что обнародование такого заявления на почтительной международной конференции было ошибочным решением, стало то, что организаторы были вынуждены удалять этот текст с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время это событие не может остаться без внимания международного сообщества.

Прежде всего, хотим выразить благодарность известным зарубежным экспертам, дипломатам и политикам, которые молниеносно отреагировали на появление этих "12 шагов" и обоснованно раскритиковали их, как такие, которые искажают реальность и вводят в заблуждение международное сообщество.

Обсуждать выписаны в документе положения нет никакого смысла. Этот документ воспроизводит кремлевский подход к оценке "событий в Украине и вокруг Украины". Россия не признает вооруженной агрессии против Украины и оккупации части ее территории, зато кремлевская пропаганда распространяет миф о гражданской войне в Украине. Авторы "12 шагов" также открыто предложили воплотить в жизнь давние прихоти Москвы, направленные на "просмотр национальной идентичности" Украины с вмешательством в этот процесс соседних государств; внедрение особого режима экономических отношений между Донбассом и Россией; ослабление международных санкций в отношении России, несмотря на продолжение вооруженной агрессии и оккупации украинских территорий.

Несмотря на настойчивые попытки российской пропаганды сформировать в общественном сознании вымышленную параллельную реальность, неопровержимым фактом остается то, что начиная с 20 февраля 2014 года, Россия ведет агрессивную войну против Украины, оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Таким же фактом является и то, что Россия начала и продолжает скрытую войну против НАТО и ЕС, стремясь распространить хаос и дестабилизировать мировой безопасное порядок, с целью навязать ослабленным демократическим государствам собственную свободу. Считаем, что и само заявление о "12 шагов" является очередным примером такого разрушительного влияния Кремля на Западе, когда устанавливая непубличной сотрудничество с западными политиками, медиа и аналитическими центрами, злоупотребляя свободой слова, Москва насаждает выгодный для себя порядок дня.

Необходимо отметить, что решение проблем в отношениях России с Украиной не требует сложных и причудливых сценариев. Просто Россия в соответствии с нормами международного права, должна прекратить вооруженную агрессию, восстановить нарушенный международный правопорядок, безоговорочно вывести все свои вооруженные формирования из Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также способствовать установлению украинского контроля вдоль всей линии государственной границы. Такой пошаговый план частности содержится в украинском доктрине безопасности и мира, принятой Стратегической Советом Движения сопротивления капитуляции 31 октября 2019.

Россия должна признать политическую и материальную ответственность за агрессию, оккупацию украинской территории и последствия, вызванные этими преступлениями. К тому моменту, пока Россия удерживает под своим общим контролем часть территории Украины, она обязана поддерживать жизнедеятельность на оккупированных ею территориях и обеспечивать там уважение к основополагающим правам и свободам человека. Для того, чтобы заставить агрессора быстрее восстановить международный правопорядок, мировое сообщество должно усиливать санкции, а не стремиться возобновить сотрудничество с государством, дерзко и грубо нарушает международное право.

Только такой подход к решению этой проблемы обеспечит справедливое и устойчивое мир ".

По состоянию на 11 часов 17 февраля заявление подписали:

1. Владимир Василенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия"

2. Иосиф Зисельс, вице-президент Конгресса национальных общин Украины, участник инициативной группы "Первого декабря", диссидент и политзаключенный времен советского режима

3. Вячеслав Брюховецкий, профессор и почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия", участник инициативной группы "Первого декабря"

4. Владимир Огрызко, политик, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг)

5. Роман Бессмертный , политик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске

6. Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины (2014).

7. Сергей Квит, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016 гг.)

8. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ", ведущий эксперт в сфере энергетики

9. Михаил Басараб, политолог, кандидат политических наук, член президиума Общественного комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине

10. Андрей Левус, руководитель "Украинского стратегической инициативы", народный депутат Украины 8 созыва

11. Сергей Высоцкий, журналист, народный депутат Украины 8 созыва

12. Игорь Лапин, народный депутат Украины 8 созыва, ветеран русско-украинской войны

13. Андрей Юсов, директор ОО "Школа ответственной политики"

14. Мирослав Гай, офицер резерва ВСУ, ветеран русско-украинской войны

15. Мустафа Джемилев, проводник крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения, политический заключенный, 1-й председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины

16. Алексей Панич, философ, переводчик, ведущий научный сотрудник НПО "Дух и Литера"

17. Константин Сигов, философ и общественный деятель, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований НаУКМА

18. Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, участник инициативной группы "Первого декабря" и "Несторовские группы", диссидент и политзаключенный времен советского режима

19. Николай Рябчук, почетный президент Украинского ПЕН-клуба

20. Вахтанг Кебуладзе, доктор философских наук, профессор кафедры теоретической и практической философии философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, публицист, переводчик

21. Евгений Захаров, участник инициативной группы "Первого декабря", руководитель Харьковской правозащитной группы

22. Александра Гнатюк, участник инициативной группы "Первого декабря"

23. Анна Гопко, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины 8 созыва

24. Владимир Ермоленко, философ, писатель, директор по аналитике ОО "Интерньюз-Украина", старший преподаватель НаУКМА, член инициативной группы "Первого декабря"

25. Николай Княжицкий, народный депутат Украины

26. Ахтем Чийгоз, член Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины

27. Игорь Козловский, религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, участник инициативной группы "Первого декабря", узник совести

28. Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ

29. Ярослав Яцкив, академик НАН Украины, Председатель Украинского международного комитета по вопросам науки и культуры при НАН Украины, член Инициативной группы "Первого декабря"

30. Екатерина Смаглий, выпускница программы «Лидеры следующего поколения" Института Маккейна

31. Борис Захаров, председатель управы Гуманитарного студии "Волна"

32. Александр Скипальский, генерал-лейтенант, почетный председатель Волынского Братства

33. Андрей Юраш, религиовед, директор Департамента по делам религий и национальностей ТКТС

34. Юрий Щербак, писатель, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины

35. Остап Еднак, кандидат наук по социальным коммуникациям

36. Оксана Юринец, председатель делегации Верховной Рады Украины в ПА НАТО 8 созыва

37. Леонид Финберг, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА, главный редактор издательства "Дух и Литера"

38. Иван Васюник, председатель Наблюдательного совета международного благотворительного Фонда развития Мемориала жертв Голодомора, вице-премьер 2007-2010 гг.

39. Карл Волох, бизнесмен, блогер

40. Анатолий Рачок, генеральный директор Центра Разумкова

41. Юрий Якименко, заместитель генерального директора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова

42. Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова

43. Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова

44. Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова

45. Петр Стецюк, научный консультант Центра Разумкова по правовым вопросам, судья Конституционного Суда Украины в отставке

46. Виктор Замятин, ведущий эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова

47. Алексей Розумный, эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова

48. Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова

49. Светлана Чекунова, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова

50. Тарас Стецькив, народный депутат Украины многих созывов, соинициатор "Зарваницкой инициативы"

51. Андрей Кокотюха, сценарист, журналист, писатель

52. Олег Медуница, народный депутат Украины трех созывов

53. Андрей Денисенко, народный депутат Украины 8 созыва

54. Олеся Яхно, политолог, кандидат политических наук

55. Дмитрий Крапивенко, главный редактор журнала "Украинская неделя"

56. Дмитрий Лиховий, журналист, главный редактор интернет-издания "Новинарня"

57. Евгений Магда, доцент НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского, директор Института мировой политики

58. Виктор Таран, политический эксперт

59. Сергей Герасимчук, заместитель председателя правления Совета внешней политики "Украинский призма"

60. Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

61. Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова

62. Мария Золкина, политический аналитик

63. Елена Снигирь, кандидат политических наук

64. Олег Березюк, глава "Украинского юридического общества"

65. Наталья Белицер, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика

66. Нестор Воля, общественно-политический блогер

67. Движение сопротивления капитуляции

68. Сеть защиты национальных интересов "Антс"

69. Гражданская платформа "Новая страна"