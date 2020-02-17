Украина будет вести переговоры о компенсации с Ираном от имени пяти стран, - Пристайко

17 февраля, 2020, 14:01

Украина будет вести переговоры о выплате Ираном компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" от имени всех пяти стран

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV

"Сейчас мы пришли к такому - Украина будет вести переговоры от имени всех 5 стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран", - сказал Пристайко.

Также глава МИД отметил, что планируются выплаты со стороны страховой компании и иранского правительства.

"Мы говорим о нескольких выплатах. Правительство выплатило помощь, это не была компенсация. Второе - мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией. И третий этап - это работа с иранскими властями о компенсации как семьям жертв, так и нашей компании за уничтоженный самолет ", - сообщил Пристайко.

Напомним,