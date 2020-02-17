Украина будет вести переговоры о компенсации с Ираном от имени пяти стран, - Пристайко
Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV
"Сейчас мы пришли к такому - Украина будет вести переговоры от имени всех 5 стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран", - сказал Пристайко.
Также глава МИД отметил, что планируются выплаты со стороны страховой компании и иранского правительства.
"Мы говорим о нескольких выплатах. Правительство выплатило помощь, это не была компенсация. Второе - мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией. И третий этап - это работа с иранскими властями о компенсации как семьям жертв, так и нашей компании за уничтоженный самолет ", - сообщил Пристайко.
Напомним,
- Напомним, 14 февраля правительства Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настояли на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию .
- 15 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран начнет расшифровку "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", ошибочно сбитого иранскими военными, а устройства не передаются любому за пределы страны .
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