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Espreso.tvОбществоСильнейшим призывом для внешних инвесторов является начало внутреннего инвестирования, - Крамаренко

Сильнейшим призывом для внешних инвесторов является начало внутреннего инвестирования, - Крамаренко


фото: youtube
Правительство должно прежде всего помогать инвестировать украинцам, а потом уже пойдут все остальные - они будут стоять на границе в очереди

Об этом в эфире Еспресо.TV сказал главный редактор издания Деньги.UA Александр Крамаренко.

"Поставьте себя на место внешнего инвестора - он спрашивает у себя: "инвестируют ли здесь они сами, собственно? Нет? А почему? Видимо, потому что большие риски. Так зачем я буду рисковать? ", - объясняет Крамаренко.

Он апеллирует к тому, что рядом есть Польша, Турция, Словакия, Словения, Чехия - страны с незначительно дороже силой, значительно меньше инвестиционными рисками, и кроме того, там нет войны. Поэтому инвестиции пойдут туда, считает экономист.

Крамаренко уверен, что Украине следует ориентироваться на Израиль - страна уже воюет более 70 лет, у нее также были большие финансовые проблемы:

"Но сейчас это успешная страна с инновационной экономикой - потому что благоприятный бизнес-климат. Правительство считает, что нужно поддерживать малый и средний бизнес и способствовать внутренним инвестициям прежде всего ", - добавляет он.

Поэтому прежде всего правительство должно помогать инвестировать украинцам:
"А потом уже пойдут все остальные - они будут просто на границе в очереди стоять", - резюмирует Крамаренко.

 

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