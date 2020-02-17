Священник РПЦ Смирнов назвал женщин в гражданском браке "бесплатными проститутками"

17 февраля, 2020, 15:10

Протоиерей Русской православной церкви, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов назвал женщин, живущих в гражданском браке, "бесплатными проститутками"

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .

"Не хочется говорить: "Я - бесплатная проститутка", поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и все", - сказал Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

Священник добавил, что, по его мнению, "гражданские жены - это временная радость".

Слова священника вызвали возмущение как среди рядовых россиян, так и в Государственной думе. Возмущенные россияне напомнили, что в стране есть уголовная статья за оскорбление чувств верующих, но оскорбления других слоев населения священникам, оказывается, являются законными.

В РПЦ отказались извиняться за высказывания Смирнова и призвали не воспринимать его буквально. Заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что "отец Дмитрий в свойственной ему образной манере привлек внимание к проблемам женщин, вынужденных проживать с мужчинами без регистрации брака".

По мнению Кипшидзе, "пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются принимать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму".

Эти слова россияне также не оставили без внимания, указав, что из них следует, якобы священник Смирнов пытался критиковать мужчин, называя женщин проститутками.