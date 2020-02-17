Сутки на Донбассе: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин; вблизи Песков - с автоматических станковых гранатометов; в районе Водяного - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета; рядом с Березовым - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.
Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям 3 мин со 120-мм миномета, 4 мины с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.
Сегодня, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!