Суд обязал Apple заплатить за осмотр работников на выходе с работы

17 февраля, 2020, 11:58

Суд обязал американскую компанию Apple выплачивать сверхурочные сотрудникам компании, которые после работы ждут от 5 до 20 минут в очереди на осмотр

Об этом пишет Bloomberg Law со ссылкой на решение верховного суда Калифорнии.

Служба безопасности Apple в конце смены проверяет сумки и телефоны сотрудников на выходе. Поскольку сотрудники в это время находятся под контролем компании, суд приравнял это время к рабочему.

Коллективный иск сотрудников Apple рассматривался в суде с 2009 года. На момент регистрации число истцов превышало 12,4 тыс. человек.

Компания не была согласна с жалобой и апеллировала к тому, что обзор на выходе проходит в интересах сотрудников. В противном случае компания якобы могла бы запретить приходить на работу с "необязательными" сумками и телефонами.

Суд не согласился с позицией Apple, приведя в пример слова СЕО компании Тима Кука о том, что iPhone является "неотъемлемой частью жизни".

В 2015 году Apple выиграла дело в суде первой инстанции, однако истцы подали апелляцию. Сейчас дело направлено в апелляционный суд на рассмотрение по существу.