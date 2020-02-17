Суд обязал Apple заплатить за осмотр работников на выходе с работы
Об этом пишет Bloomberg Law со ссылкой на решение верховного суда Калифорнии.
Служба безопасности Apple в конце смены проверяет сумки и телефоны сотрудников на выходе. Поскольку сотрудники в это время находятся под контролем компании, суд приравнял это время к рабочему.
Коллективный иск сотрудников Apple рассматривался в суде с 2009 года. На момент регистрации число истцов превышало 12,4 тыс. человек.
Компания не была согласна с жалобой и апеллировала к тому, что обзор на выходе проходит в интересах сотрудников. В противном случае компания якобы могла бы запретить приходить на работу с "необязательными" сумками и телефонами.
Суд не согласился с позицией Apple, приведя в пример слова СЕО компании Тима Кука о том, что iPhone является "неотъемлемой частью жизни".
В 2015 году Apple выиграла дело в суде первой инстанции, однако истцы подали апелляцию. Сейчас дело направлено в апелляционный суд на рассмотрение по существу.
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