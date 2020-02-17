США повышают пошлины на самолеты с ЕС
Ожидается, что новые тарифы начнут действовать с 18 марта 2020 года, передает DW .
В концерне Airbus отреагировали на заявление правительства США о повышении пошлин, заявив, что жалеют об этом решении.
В компании добавили, что будут продолжать вести переговоры со своими американскими клиентами, чтобы смягчить последствия этого шага. При этом представители Airbus отметили, что повышение тарифов повредит американским авиаперевозчикам и конечным потребителям.
В свою очередь правительство США указало, что по-прежнему готово искать пути решения конфликта путем переговоров.
Отметим, спор между Вашингтоном и Брюсселем о допустимости государственной поддержки концернов Airbus, с одной стороны, и Boeing, с другой стороны, продолжается уже 15 лет. Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор Вашингтон и Брюссель попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям.
В мае 2018 ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, после чего США объявили о намерении ввести штрафные меры по европейской продукции. В марте 2019 ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказалась незаконная финансовая поддержка Boeing, а несколькими месяцами позже, в начале октября 2019 года, арбитраж ВТО позволил США ввести дополнительные таможенные пошлины на самолеты и другие товары европейского производства, в том числе сыры и вина, на общую сумму в $ 7,5 млрд, мотивируя это тем, что ЕС не выполнил принятые организацией ранее решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.
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