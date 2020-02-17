США не будут назначать спецпредставителя по вопросам Донбасса, - экс-посол

17 февраля, 2020, 14:01

США не будут назначать специального представителя по вопросам Донбасса

Об этом заявил в интервью Радио НВ бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Насколько я знаю, (Белый дом - Ред.) решил не искать замену (ексспецпредставникови Вашингтона по Украине Курту Волкеру. - Ред.), не будет нового чрезвычайного посла именно для этого дела - не в отношении Украины, а по Донбассу", - сказал дипломат.

Бывший посол отметил, что сейчас по Украине Госдеп представляют и.о. помощника госсекретаря США по международным отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.

Напомним, во время визита в Киев государственного секретаря США Майка Помпео 31 января президент Украины Владимир Зеленский призвал американскую сторону назначить спецпредставителя вместо Курта Волкера.