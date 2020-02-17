SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников, которые раздают интернет
17 февраля, 2020, 19:31
Аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 60 спутников Starlink, что должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете
Об этом сообщает сайт Space.
"SpaceX успешно запустила на орбиту еще одну партию из 60 спутников Starlink, 17 февраля", - говорится в сообщении. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9 ", - говорится в сообщении.
Это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300.
SpaceX планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тыс. спутников Starlink, в будущем их может стать больше.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB- SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020
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