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Espreso.tvОбществоSpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников, которые раздают интернет

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников, которые раздают интернет


фото: Space
Аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 60 спутников Starlink, что должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете

Об этом сообщает сайт Space.

"SpaceX успешно запустила на орбиту еще одну партию из 60 спутников Starlink, 17 февраля", - говорится в сообщении. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9 ", - говорится в сообщении.

Это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300.

SpaceX планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тыс. спутников Starlink, в будущем их может стать больше.

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