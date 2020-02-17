SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников, которые раздают интернет

17 февраля, 2020, 19:31

Аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 60 спутников Starlink, что должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете

Об этом сообщает сайт Space.

"SpaceX успешно запустила на орбиту еще одну партию из 60 спутников Starlink, 17 февраля", - говорится в сообщении. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9 ", - говорится в сообщении.

Это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300.

SpaceX планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тыс. спутников Starlink, в будущем их может стать больше.