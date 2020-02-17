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Espreso.tvОбществоСбили трех человек, есть погибший: в Днепре вооруженные мужчины похитили автомобиль вместе с владельцем и бежали от полиции

Сбили трех человек, есть погибший: в Днепре вооруженные мужчины похитили автомобиль вместе с владельцем и бежали от полиции

В Днепре легковушка Audi сбила двух мужчин и ребенка, в результате чего один из мужчин погиб на месте, двое других пострадавших получили тяжелые травмы

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Авария произошла на перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской. Автомобиль двигался на большой скорости, поскольку бежал от полиции.

Полицейские начали преследование после того, как пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто и закричал: "Помогите!"

Полицейские подали водителю автомобиля требование об остановке, но тот вместо резко ускорил движение. В течение 10 минут водитель Audi пытался скрыться от полиции и двигался на большой скорости несмотря на запрещающий сигнал светофоров до момента ДТП.

После наезда на пешеходов авто остановилось, из него выбежали три человека: двое побежали, а третий побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, злоумышленники силой отстранили его от управления автомобилем Audi и увезли в неизвестном направлении.

Полицейские догнали и задержали двух беглецов. У одного из них и в салоне авто полицейские обнаружили огнестрельное оружие. Мужчина, который бежал от полиции за рулем Audi, оказался разыскиваемым Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г.. Севастополь ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленникам грозит ответственность по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст.146 (незаконное лишение свободы), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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