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Espreso.tvСпортСборная Украины завоевала 13 наград на чемпионате Европы по борьбе

Сборная Украины завоевала 13 наград на чемпионате Европы по борьбе


фото: facebook.com/olympicua
На чемпионате Европы-2020 по борьбе, который прошел в Риме, украинские спортсмены завоевали 13 медалей

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.

В период 10-16 февраля в столице Италии, Риме, прошел чемпионат Европы по борьбе. Украинские удалось завоевать 13 наград, среди них 2 золотые 3 серебряные 8 бронзовых медалей.

Греко-римская борьба:
Золото - Семен Новиков (87 кг)
Бронза - Ленур Темиров (63 кг), Николай Кучмий (130 кг)

Женская борьба:
Золото - Юлия Ткач-Остапчук (62 кг)
Серебро - Оксана Ливач (50 кг), Соломия Винник (55 кг), Алина Акобия, Бронза - Ангелина Лысак (59 кг), Ирина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) и Алина Махиня-Бережная (72 кг) .

Вольная борьба:
Бронза - Эрик Арушанян (65 кг), Василий Михайлов (79 кг).

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