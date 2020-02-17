Сборная Украины завоевала 13 наград на чемпионате Европы по борьбе
17 февраля, 2020, 13:11
Греко-римская борьба:
Женская борьба:
Вольная борьба:
На чемпионате Европы-2020 по борьбе, который прошел в Риме, украинские спортсмены завоевали 13 медалей
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.
В период 10-16 февраля в столице Италии, Риме, прошел чемпионат Европы по борьбе. Украинские удалось завоевать 13 наград, среди них 2 золотые 3 серебряные 8 бронзовых медалей.
Греко-римская борьба:
Золото - Семен Новиков (87 кг)
Бронза - Ленур Темиров (63 кг), Николай Кучмий (130 кг)
Женская борьба:
Золото - Юлия Ткач-Остапчук (62 кг)
Серебро - Оксана Ливач (50 кг), Соломия Винник (55 кг), Алина Акобия, Бронза - Ангелина Лысак (59 кг), Ирина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) и Алина Махиня-Бережная (72 кг) .
Вольная борьба:
Бронза - Эрик Арушанян (65 кг), Василий Михайлов (79 кг).
- Напомним, 12 февраля еще один украинец Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы в категории 87 кг, где выступает Жан Беленюк.
- 12 февраля украинский борец греко-римского стиля Николай Кучма победил Зураби Гедахаури из России в схватке за бронзу чемпионата Европы в категории до 130 кг.
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